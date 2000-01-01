Украшения ручной работы FLOWERRINA
Свадебные украшения, гребни, шпильки, ободки
Выбираете изысканное украшение для особенного дня?
А вам важно, чтобы:
- Ваш образ всегда был завершенным и утонченным?
- Аксессуары были безупречны и подобраны с отменным вкусом?
- Были шикарными как ваши волосы, так и украшения в них?
Если хоть на один из вопросов ответили да, то для вас есть специальное предложение - по-настоящему утонченный украшения для волос FLOWERRINA:
Полностью ручная работа.
Уникальность - второго такого украшения не существует.
Прочность и долговечность.
ВАУ-эффект - ваше украшение никого не оставит равнодушным.
Утонченный и изысканный дизайн.
Москва, доставка городу и по миру
+7 999 89 83 85
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Свадебные украшение для волос
Аксессуары для прически невесты. Каждое изделие выполнено вручную мастером по работе с полимерной глиной, использованы высококачественные материалы, кристаллы Swarovski, металлическая фурнитура, речной жемчуг, а также любовь и привязанность к делу. Этот день должен стать для вас особенным, все должно быть идеально!
Хотим представить вам наш ассортимент. Каждая позиция только в единственном экземпляре.
Аксессуары для прически невесты. Каждое изделие выполнено вручную мастером по работе с полимерной глиной, использованы высококачественные материалы, кристаллы Swarovski, металлическая фурнитура, речной жемчуг, а также любовь и привязанность к делу. Этот день должен стать для вас особенным, все должно быть идеально!
Хотим представить вам наш ассортимент. Каждая позиция только в единственном экземпляре.
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Свадебный гребень МУН1800 руб.
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Гребень для свадебной прически Лаура3100 руб.
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Свадебный ободок Лили2800 руб.
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Свадебный гребень с белыми цветами Линда2600 руб.
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Комплект шпилек Нарцисс1800 руб.
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Шпилька для волос Голд1500 руб.
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Комплект гребней Романтик2300 руб.
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Комплект гребней Лиза2100 руб.
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Комплект свадебных гребней Айша2900 руб.
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Комплект шпилек Кларис2300 руб.
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Комплект шпилек Хлоя1900 руб.
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Гребень свадебный Мария2500 руб.
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Свадебный гребень Жаннетт3000 руб.
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Веточка для прически невесты Фрида2000 руб.
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Свадебный ободок Малика4600 руб.
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Свадебный гребешок Джинни2600 руб.
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Свадебный комплект гребней Люси1600 руб.
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Комплект шпилек с ландышами Софи1800 руб.
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Комплект шпилек Эмма3000 руб.
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Свадебный гребень Карен3000 руб.
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Комплект свадебных шпилек Синтия1900 руб.
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Комплект свадебных гребней Эбби1600 руб.
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Свадебный гребень Ксю1900 руб.
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Комплект свадебных гребешков Кэйт1600 руб.
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Комплект свадебных шпилек Агнес2100 руб.
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Комплект свадебных шпилек Роуз1800 руб.
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Комплект свадебных шпилек Шарлотта2100 руб.
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Свадебный гребень Элла1500 руб.
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Серьги свадебные с белым цветком Одри2000 руб.
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Свадебный гребень Кейли2250 руб.
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Комплект шпилек Джил1600 руб.
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Комплект гребней Айви2600 руб.
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Свадебные серьги с ландышами1900 руб.
Оплата
Оплата производится наличными курьеру.
Или онлайн на сайте.
Или онлайн на сайте.
Доставка
Бесплатная курьерская доставка по Москве в пределах МКАД, возможна на следующий день после оформления заказа.
Или беслатная доставка Почтой России.
Или беслатная доставка Почтой России.
Идейный вдохновитель
Кто стоит по ту сторону этих украшений? Практически все они сделаны Риной Рыбаковой. Она уже более 10 лет создает уникальные украшения из полимерной глины, холодного фарфора, не пугается брать сложные и объемные работы, индивидуальные заказы и творить для себя.
Из бесформенного куска материала художник создает каждый листик,
лепесток и цветочек вашего будущего украшения. Это настоящее волшебство!
При этом работе мастер отдается всей душой. Венку передается тепло его рук,
биение его сердца. И каждый венок для художника - словно ребенок. Он
отдает ему все лучшее, что только может. Поэтому-то венки FLOWERRINA
особенные. Они хранят тепло рук и частичку души своего создателя,
передавая положительную энергетику своей владелице.
Из бесформенного куска материала художник создает каждый листик,
лепесток и цветочек вашего будущего украшения. Это настоящее волшебство!
При этом работе мастер отдается всей душой. Венку передается тепло его рук,
биение его сердца. И каждый венок для художника - словно ребенок. Он
отдает ему все лучшее, что только может. Поэтому-то венки FLOWERRINA
особенные. Они хранят тепло рук и частичку души своего создателя,
передавая положительную энергетику своей владелице.
Рина
Креативный дизайнер
А вас терзают эти сомнения?
Что будет, если я попаду под ливень?
Что будет, если я попаду под ливень?
Ничего страшного, практически все украшения созданы из полимерной глины, которая не боится воды.
Украшения и аксессуары - это так индивидуально, а вдруг не подойдет?
Украшения и аксессуары - это так индивидуально, а вдруг не подойдет?
В этом случае у вас есть 14 дней на то, чтобы вернуть украшение, если оно не подошло, и получить назад свои деньги.
Что с доставкой по России?
Что с доставкой по России?
Отправляем в любой регион «Почтой России». Гарантируем, что
украшение дойдет до вас в целости и сохранности. По России мы уже отправили
украшений, и ни одно из них не было повреждено в пути. А также можем отправить СДЭКом, Боксберри и любой другой срочной доставкой. По Москве у нас есть курьер.
украшение дойдет до вас в целости и сохранности. По России мы уже отправили
украшений, и ни одно из них не было повреждено в пути. А также можем отправить СДЭКом, Боксберри и любой другой срочной доставкой. По Москве у нас есть курьер.
Могу ли я поменять цвет украшения или дозаказать, например, шпилек в комплект к гребешку?
Могу ли я поменять цвет украшения или дозаказать, например, шпилек в комплект к гребешку?
Да, можно менять цветы, наполненность украшений, изменять длину и мы, конечно, можем доделать комплекты в том же стиле, для этого нам понадобится дополнительное время. Все обсуждается индивидуально.
Слово владельцам украшений
Заказывала невидимки с цветками яблони. Восхитительная тонкая и
искуссная работа! Ничего подобного никогда не встречала) очень
понравилось, все рекомендую
искуссная работа! Ничего подобного никогда не встречала) очень
понравилось, все рекомендую
Александра Воронцова
Они такие изумительные, даже муж поверил, что они настоящие, и
удивился что у нас в цветочных магазинах даже яблоню цветущую
продают)))) безумно довольна покупкой, качество работы на очень высоком
уровне!! Рина, очень добрый и креативный человек!! Спасибо большое,
прекрасная фея, за Ваши чудесные цветы, которые не вянут и приносят море
радости и прекрасного солнечного настроения!!
удивился что у нас в цветочных магазинах даже яблоню цветущую
продают)))) безумно довольна покупкой, качество работы на очень высоком
уровне!! Рина, очень добрый и креативный человек!! Спасибо большое,
прекрасная фея, за Ваши чудесные цветы, которые не вянут и приносят море
радости и прекрасного солнечного настроения!!
ЭвеLiHсhИk
Замечтальная, исключительная работа и оперативная связь. Спасибо!
Софья
Невероятно прекрасная работа, цветок просто живой, прямо страшно, что
завянет! Спасибо мастеру за маленький шедевр и за приятное общение
завянет! Спасибо мастеру за маленький шедевр и за приятное общение
Лана