Идейный вдохновитель

Кто стоит по ту сторону этих украшений? Практически все они сделаны Риной Рыбаковой. Она уже более 10 лет создает уникальные украшения из полимерной глины, холодного фарфора, не пугается брать сложные и объемные работы, индивидуальные заказы и творить для себя.

Из бесформенного куска материала художник создает каждый листик,

лепесток и цветочек вашего будущего украшения. Это настоящее волшебство!



При этом работе мастер отдается всей душой. Венку передается тепло его рук,

биение его сердца. И каждый венок для художника - словно ребенок. Он

отдает ему все лучшее, что только может. Поэтому-то венки FLOWERRINA

особенные. Они хранят тепло рук и частичку души своего создателя,

передавая положительную энергетику своей владелице.