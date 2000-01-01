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Украшения ручной работы FLOWERRINA
Свадебные украшения, гребни, шпильки, ободки

Выбираете изысканное украшение для особенного дня?

А вам важно, чтобы:

- Ваш образ всегда был завершенным и утонченным?

- Аксессуары были безупречны и подобраны с отменным вкусом?

- Были шикарными как ваши волосы, так и украшения в них?

Если хоть на один из вопросов ответили да, то для вас есть специальное предложение - по-настоящему утонченный украшения для волос FLOWERRINA:

Полностью ручная работа.
Уникальность - второго такого украшения не существует.
Прочность и долговечность.
ВАУ-эффект - ваше украшение никого не оставит равнодушным.
Утонченный и изысканный дизайн.

Москва, доставка городу и по миру

+7 999 89 83 85
WA/Viber/Telegram

Свадебные украшение для волос

Аксессуары для прически невесты. Каждое изделие выполнено вручную мастером по работе с полимерной глиной, использованы высококачественные материалы, кристаллы Swarovski, металлическая фурнитура, речной жемчуг, а также любовь и привязанность к делу. Этот день должен стать для вас особенным, все должно быть идеально!

Хотим представить вам наш ассортимент. Каждая позиция только в единственном экземпляре. 
Оплата
Оплата производится наличными курьеру.
Или онлайн на сайте.

Доставка
Бесплатная курьерская доставка по Москве в пределах МКАД, возможна на следующий день после оформления заказа.
Или беслатная доставка Почтой России.
Подробные условия оплаты и доставки
Идейный вдохновитель
Кто стоит по ту сторону этих украшений? Практически все они сделаны Риной Рыбаковой. Она уже более 10 лет создает уникальные украшения из полимерной глины, холодного фарфора, не пугается брать сложные и объемные работы, индивидуальные заказы и творить для себя.
Из бесформенного куска материала художник создает каждый листик,
лепесток и цветочек вашего будущего украшения. Это настоящее волшебство!

При этом работе мастер отдается всей душой. Венку передается тепло его рук,
биение его сердца. И каждый венок для художника - словно ребенок. Он
отдает ему все лучшее, что только может. Поэтому-то венки FLOWERRINA
особенные. Они хранят тепло рук и частичку души своего создателя,
передавая положительную энергетику своей владелице.
Рина
Креативный дизайнер
Наши невесты
А вас терзают эти сомнения?
Что будет, если я попаду под ливень?
Что будет, если я попаду под ливень?
Ничего страшного, практически все украшения созданы из полимерной глины, которая не боится воды.
Украшения и аксессуары - это так индивидуально, а вдруг не подойдет?
Украшения и аксессуары - это так индивидуально, а вдруг не подойдет?
В этом случае у вас есть 14 дней на то, чтобы вернуть украшение, если оно не подошло, и получить назад свои деньги.
Что с доставкой по России?
Что с доставкой по России?
Отправляем в любой регион «Почтой России». Гарантируем, что
украшение дойдет до вас в целости и сохранности. По России мы уже отправили
украшений, и ни одно из них не было повреждено в пути. А также можем отправить СДЭКом, Боксберри и любой другой срочной доставкой. По Москве у нас есть курьер.
Могу ли я поменять цвет украшения или дозаказать, например, шпилек в комплект к гребешку?
Могу ли я поменять цвет украшения или дозаказать, например, шпилек в комплект к гребешку?
Да, можно менять цветы, наполненность украшений, изменять длину и мы, конечно, можем доделать комплекты в том же стиле, для этого нам понадобится дополнительное время. Все обсуждается индивидуально.
Слово владельцам украшений
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